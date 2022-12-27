انت الان تتابع خبر سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء.. بكام في السوق السوداء؟والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهد سعر الجنيه الاسترليني استقرارا في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، وثبت على نفس أسعار الجنيه الاسترليني أمس، بعد أن كسر حاجة الـ 30 جنيهًا في البنوك المدة الماضية، ليظل محافظًا على سعره دون تراجع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الاسترليني، الساعات الحالية، ومع بداية تداول البنوك اليوم الثلاثاء، استقرارًا أمام الجنيه المصري، ليواصل ثباته لليوم الخامس على التوالي دون تحرك جديد أو زيادة في سعر الصرف.

سعر نحو 30.1644 جنيها للشراء، و30.283 جنيها للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر

سجل نحو 30.0346 جنيها للشراء، و30.3169 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل اليوم الثلاثاء نحو 30.1326 جنيها للشراء، و30.3909 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس

سجل اليوم الثلاثاء في بنك قناة السويس نحو 30.0346 جنيها للشراء و30.3786 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك الإسكندرية

سجل اليوم الثلاثاء نحو 30.0648 جنيها للشراء، و30.3786 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي

سجل اليوم الثلاثاء نحو 30.0346 جنيها للشراء، و30.3169 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني داخل البنك التجاري الدولي CIB

سجل نحو 30.0836 جنيها للشراء و30.3786 جنيها للبيع.