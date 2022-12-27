سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء.. لو معتمر هتغير بكام؟

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

سجل الريال السعودي اليوم الثلاثاء، أمام الجنيه المصري، استقرارا، في ظل اضطراب أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وفي ظل رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري 3%.

سعر الريال السعودي اليوم، شهد استقرار في البنوك، لكنه تراجع في السوق الموازية، بعد رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري، حيث سجل في البنك المركزي المصري نحو 6.53 جنيه للشراء، 6.57 للبيع، وفي السوق السوداء تراجع بقيمة جنيهين.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر صرف الريال السعودي في بنك المشرق

سجل نحو 6.49 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

سجل نحو 6.48 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في المصرف المتحد

سجل نحو 6.32 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل نحو 6.54 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

سجل نحو 6.53 جنيه للشراء، 6.55 للبيع،

سعر صرف الريال السعودي في بنك البركة

سجل نحو 6.37 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي.

سجل نحو 6.52 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سجل نحو 6.36 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.