انخفاض أسعار الحديد والأسمنت الثلاثاء.. بشرة خير

انت الان تتابع خبر انخفاض أسعار الحديد والأسمنت الثلاثاء.. بشرة خيروالان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء، بعد حالة الارتفاع الجنونية المدة القريبة الماضية، لتعود الأسعار إلى استقرارها وتراجعها من جديد، بعد عزوف كثير من المواطنين على الشراء وتراجع الطلب، لينخفض طن الحديد اليوم أكثر من 1500 جنيه مقارنة بـ أمس.
أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم
تراجع سعر حديد عز سجل نحو 24600 جنيه بانخفاض 1000 جنيه
تراجع سعر طن السويس نحو 23350 جنيه.
سعر الطن حديد العشري سجل اليوم 21300 جنيه.
سجل سعر حديد بشاي 21300 جنيه.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر
ثبت سعر حديد المراكبي عند 21200 جنيه.
سعر حديد العتال اليوم سجل 21400 جنيه.
سعر حديد المصريين اليوم استقر عند 21350 جنيه.
أسعار الأسمنت اليوم مصر
شهد سعر أسمنت النصر اليوم نحو 1865 جنيها.
سجل سعر أسمنت حلوان اليوم إلى 1835 جنيها.
سجل سعر أسمنت السويدي اليوم عند 1765 جنيها.
شهد سعر الأسمنت المسلح اليوم عند 1890 جنيها.