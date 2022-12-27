انخفاض أسعار الحديد والأسمنت الثلاثاء.. بشرة خير

انت الان تتابع خبر انخفاض أسعار الحديد والأسمنت الثلاثاء.. بشرة خيروالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء، بعد حالة الارتفاع الجنونية المدة القريبة الماضية، لتعود الأسعار إلى استقرارها وتراجعها من جديد، بعد عزوف كثير من المواطنين على الشراء وتراجع الطلب، لينخفض طن الحديد اليوم أكثر من 1500 جنيه مقارنة بـ أمس.

أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم