انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء.. “البلطي عال العال” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء تباين واستقرار كبير، مع بداية فتح المزاد العلني بالعبور، وسط إقبال كبير من المواطنين على شراء الأصناف الشعبية، منها السمك البلطي والسمك الدنيس، وأيضًا الإقبال يزيد على السمك البوري، في ظل تزايد الأسعار منذ بداية ديسمبر الحالي.

أسعار السمك اليوم البلطي

سجلت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء استقرارا كبير، في غالبية الأصناف الشعبية من بينها السمك البلطي الأكثر انتشارا، لذا يستعرض “دوت الخليج”، في السطور التالية، سعر السمك اليوم في سوق العبور اليوم:

سجل سعر السمك البلطي 20 جنيهًا للحجم الصغير في سوق العبور، وللمستهلك من 25 إلى 33 جنيهًا، كما سجل متوسط الحجم من 40 إلى 65 جنيهًا للمستهلك.

سعر السمك البوري اليوم

سعر السمك البوري اليوم سجل نحو 65 جنيها للكيلو جملة في سوق العبور، ويصل للمستهلك من 70 إلى 90 جنيهًا.

سعر السمك اليوم في سوق العبور

سجل الكيلو الواحد من سمك قشر البياض اليوم نحو 110 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر كرتونة السمك المجمد

سجل سعر كيلو السمك المجمد، اليوم من 30 إلى 35 جنيهًا للكيلو جملة.

أسعار الجمبري اليوم

سجل كيلو الجمبري اليوم 140 حتى 280 جنيهًا للكيلو الواحد في سوق العبور.

سعر سمك الدنيس

سجل سعر السمك الدنيس من 100 إلى 160 جنيهًا في الكيلو الواحد.