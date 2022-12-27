انت الان تتابع خبر سعر الذرة اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر.. الطن يواصل تراجعه ومفرح الناس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الذرة اليوم، الثلاثاء الموافق 27 ديسمبر 2022، في السوق المصري للطن الواحد، وذلك مقارنة بالأسعار أول الأسبوع الحالي، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الذرة اليوم