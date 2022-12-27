انت الان تتابع خبر سعر الدقيق اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر.. الطن بيزغلل عين التجار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباين سعر الدقيق اليوم، الثلاثاء الموافق 27 ديسمبر 2022 في الأسواق، ويكون ذلك مقارنة بأسعاره نهاية الأسبوع الماضي،، ويرصد موقع دوت الخليج في هذت التقرير تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر طن الدقيق بروتين 24

وسجل سعر الدقيق بروتين/24 اليوم، عند مستوى 15.600 جنيه للطن الواحد

اسعار الدقيق اليوم

سعر طن الدقيق بروتين 27

سجل سعر الدقيق بروتين/27 اليوم، عند مستوى 15750 جنيه للطن الواحد

سعر طن الدقيق اليوم

سعر الردة اليوم

سجلت أسعار الردة محلي اليوم، عند مستوى 8900 جنيه للطن الواحد

سعر كيلو الدقيق الفاخر اليوم

وجاء سعر كيلو الدقيق اليوم للمستهلك، يختلف حسب المنطقة والأخرى، فيما يكون المتوسط في حدود 18 جنيه.

تذبذب سعر الدقيق خلال الفترة الأخيرة

وجدير بالذكر إن الدقيق يعتبر من أشهر السلع الغذائية، حيث ارتع سعره اليوم بالرغم من تذبذبه خلال الفترة الماضية، وجاء ذلك وفقا لأخر التحديثات للتعاملات اليومية، ويتأثر بالعديد من العوامل التي ينتج عنها ارتفاع للأسعار أو الانخفاض أيضا.