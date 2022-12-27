سعر الدقيق اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر.. الطن بيزغلل عين التجار

رياض - احمد صلاح - تباين سعر الدقيق اليوم، الثلاثاء الموافق 27 ديسمبر 2022 في الأسواق، ويكون ذلك مقارنة بأسعاره نهاية الأسبوع الماضي،، ويرصد موقع دوت الخليج في هذت التقرير تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي.
سعر الدقيق اليوم
وسجل سعر الدقيق بروتين/24 اليوم، عند مستوى 15.600 جنيه للطن الواحد
اسعار الدقيق اليوم
سعر طن الدقيق بروتين 27
سجل سعر الدقيق بروتين/27 اليوم، عند مستوى 15750 جنيه للطن الواحد
سعر طن الدقيق اليوم
سعر الردة اليوم
سجلت أسعار الردة محلي اليوم، عند مستوى 8900 جنيه للطن الواحد
سعر كيلو الدقيق الفاخر اليوم
وجاء سعر كيلو الدقيق اليوم للمستهلك، يختلف حسب المنطقة والأخرى، فيما يكون المتوسط في حدود 18 جنيه.
تذبذب سعر الدقيق خلال الفترة الأخيرة
وجدير بالذكر إن الدقيق يعتبر من أشهر السلع الغذائية، حيث ارتع سعره اليوم بالرغم من تذبذبه خلال الفترة الماضية، وجاء ذلك وفقا لأخر التحديثات للتعاملات اليومية، ويتأثر بالعديد من العوامل التي ينتج عنها ارتفاع للأسعار أو الانخفاض أيضا.