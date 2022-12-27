انت الان تتابع خبر سعر الزيت اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر.. شوف الطن بقي بكام؟والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الزيت اليوم الثلاثاء، الموافق 27 ديسمبر 2022 في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعره نهاية الأسبوع الماضي، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر الزيت اليوم