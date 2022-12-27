انت الان تتابع خبر أسعار العملات اليوم أمام الجنيه.. “اليورو والكويتي في العالي” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تواصل أسعار العملات اليوم تذبذبها أمام الجنيه المصري، لا سيما بعد قرارات البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة، حيث شهدت العملات ارتفاعا كبيرًا في الصرف أمام العملة المصرية، بداية من 28 أكتوبر الماضي، وخلال الساعات الحالية الثلاثاء 27 ديسمبر 2022، تشهد استقرارا كبيرًا.

أسعار العملات الأجنبية

حيث شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء، تباين ملحوظ، مقارنة بأسعار العملات أمسِ بالبنوك العاملة في مصر.

سعر الجنيه الاسترليني

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه، نحو 29.79 جنيه للشراء، و 29.89 للبيع.

سعر اليورو اليوم

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه، نحو 26.21 جنيه للشراء، و 26.30 للبيع.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه نحو 24.67 جنيه للشراء، و 24.74 للبيع.

أسعار العملات العربية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل سعر صرف الدَّرْهم الإماراتي مقابل الجنيه نحو 6.71 جنيه للشراء، و 6.73 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 6.55 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر صرف الدينار الكويتي إلى 80.50 جنيه للشراء، و 80.77 للبيع في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء.