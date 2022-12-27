انت الان تتابع خبر سعر الذهب الآن في مصر.. “عيار 21 انخفض 360 جنيها” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022، بشكل كبير خلال بداية التعاملات، إذ سجل عيار 21 تراجعًا بقيمة 360 جنيهًا على مدار 3 أيام فقط، حيث انخفض اليوم فقط 20 جنيهًا عن آخر تداول له ليلة أمسِ ليواصل التراجع بعد قرار البنك المركزي المصري، الذي رفع أسعار الفائدة 3%.

سعر الذهب الآن في مصر

انخفض سعر الذهب اليوم مع بداية التداول الصباحي، 20 جنيهًا إضافية، ليكون مجمل التراجع منذ بداية الأسبوع الحالي أكثر من 300 جنيه، ليواصل تراجعه، بعد قرار البنك المركزي المصري.

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 1560 جنيهًا، مع بداية التداول الصباحي، مقارنة بما سجله أمس، ليواصل تراجعه يومًا بعد يوم، وبعد قرار البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 3%.

سعر الذهب عيار 18 سجل نحو بيع 1337 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

هبط سعر الذهب عيار 21 نحو 1560 جنيهًا

سجل سعر عيار 14 نحو 1040 جنيها

هبط سعر الذهب عيار 24 نحو 1783 جنيها.

سعر الذهب تحديث لحظي

سجل اليوم الجنيه الذهب نحو بيع 12480 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 1560 جنيهًا دون المصنعية التي تبدأ من 45 حتى 70 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، نحو 1560 جنيهًا دون المصنعية التي تبدأ من 45 حتى 70 جنيها ويصل سعر الجرام بالمصنعية إلى 1600 جنيهًا.