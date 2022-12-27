انت الان تتابع خبر سعر السكر اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر.. انخفاض الطن بشكل طفيف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباين سعر السكر اليوم، الثلاثاء الموافق 27 ديسمبر 2022، في السوق المحلي المصري للطن الواحد، وذلك مقارنة بسعره يوم أمس، وسعره نهاية الأسبوع الماضي.فيما استقرت أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي، وجاءت تلك الأسعار حسب ما يرصدها موقع دوت الخليج على النحو التالي.

سعر السكر اليوم

سعر طن السكر الأبيض

سجل سعر السكر الأبيض، وجاء عند مستوى 16650 جنيه، وذلك لسعر الطن الواحد.

أسعار الجلوكوز

كما استقرت أسعار الجلوكوز، وسجل عند مستوى 17500 جنيه لسعر الطن الواحد.

أسعار النشا الغذائي

واستقرت أسعار النشا الغذائي، وسجل عند مستوى 18000 جنيه لسعر الطن الواحد.

سعر كيس السكر اليوم

سجل متوسط سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم، وجاء عند مستوى 20 جنيه.

سعر السكر في التموين

سعر السكر التمويني بالمنافذ التموينية، سجل لسعر الكيلو 10.5 جنيه، والذي يتم صرفه ضمن المقررات التموينية.

أسعار السكر اليوم عالميا

ويذكر إن الأسعار عالميا لم يتم تسجيلها بسبب عطلة بورصة نيويورك اليوم رسميا، بمناسبة عيد الميلاد، وأيضا عطلة رسمية في بورصة لندن بمناسبة يوم الصناديق.