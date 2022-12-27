انت الان تتابع خبر بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء.. “البلدي والساسو مولعين” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر، تباين ملحوظ، مع بداية التداول في الأسواق بمختلف محافظات مصر، مقارنة بـ أسعار الدواجن أمس، في ظل بحث الكثير عن أسعارها، لا سيما بعد قرار البنك المركزي المصري، ورفع سعر الفائدة 3% واستقرار غالبية الأسعار.

أسعار الدواجن اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء في أسواق مصر بجميع المحافظات، جملة وللمستهلك:

تباينت أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء وشهدت استقرارا مقارنة بـ أسعار أمسِ، فتباع الفراخ البلدي والساسو على نفس أسعار أمس الإثنين، دون أي زيادة جديدة، لتحافظ على سعرها المرتفع.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

كما تشهد بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الثلاثاء في محافظات مصر، تباينا ملحوظًا، مقارنة بـ أسعار الدواجن أمسِ، حيث بدأت الأسعار اليوم في الأسواق باستقرار في السعر للمستهلك وفي سوق الجملة أيضًا وتواصل ثباتها وسط توفير الدولة لكميات كبيرة من الأعلاف التي بدورها تساهم في خفض الأسعار.

سعر الدواجن البيضاء اليوم

سجل سعر الدواجن البيضاء نحو 42 جنيهًا للكيلو، ويصل إلى 50 جنيها للمستهلك، ويباع في المزرعة بسعر 40 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو

أسعار الساسو اليوم الثلاثاء سجلت نحو 50 جنيهًا في المزرعة.

سجل الكيلو للمستهلك بداية من 55 جنيهًا حتى 65 جنيها.

بورصة الكتاكيت اليوم

سجل سعر الكتكوت الساسو اليوم الثلاثاء من 4 وحتى 5 جنيهات.

سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء 5 جنيهات

سعر البانيه اليوم

سجل سعر كيلو البانية اليوم الثلاثاء سعر ما بين 100 و110 جنيهات للكيلو.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

سجلت نحو 55 جنيهًا وتصل إلى75 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الدواجن الأمهات اليوم

سجلت بين 33 إلى 35 جنيهًا للكيلو.