انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء.. بكام الطبق؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجل سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر2022، تباينا مع بداية التداول في الأسواق جملة وللمستهلك، حيث ثبت سعر البيض على آخر تراجع له مقارنة بسعره أمس، وذلك بسبب جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية، في توفير كميات كبيرة كراتين البيض للمواطنين بأسعار مخفضة.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

شهد سجل سعر كرتونة البيض اليوم استقرارًا، مقارنة بـ أسعار البيض أمسِ، حيث جاءت بسعر 75 جنيهًا إلى 80 جنيهًا للمستهلك في الأسواق المختلفة، وتختلف من محافظة لأخرى.

سجلت في المزرعة 75 جنيهًا، وللمستهلك نحو 85 جنيهًا اليوم الثلاثاء، كما سجلت سعر الكرتونة في التموين 70 جنيها للمستهلك.

سعر البيض البلدي في السوق

سجل سعر سعر البيض اليوم الثلاثاء من 80 إلى 90 جنيهًا للمستهلك، وفي المزرعة يباع بداية من 75 جنيهًا.