انت الان تتابع خبر سعر الفضة اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر.. اشتري أحلي هدية لمراتك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجلت سعر الفضة اليوم الثلاثاء، الموافق 27 ديسمبر 2022 استقرار في الأسواق، وذلك مقارنة بسعرها نهاية الأسبوع الماضي، وجاءت تلك الأسعار حسب أخر بيان على النحو التالي.

سعر الفضة اليوم في مصر