سعر الفضة اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر.. اشتري أحلي هدية لمراتك

رياض - احمد صلاح - سجلت سعر الفضة اليوم الثلاثاء، الموافق 27 ديسمبر 2022 استقرار في الأسواق، وذلك مقارنة بسعرها نهاية الأسبوع الماضي، وجاءت تلك الأسعار حسب أخر بيان على النحو التالي.
سعر الفضة اليوم في مصر
سجل سعر جرام الفضة البريطانية سعر 18.09 جنيه.
سجل جرام الفضة عيار 880 سعر 16.61 جنيه.
سجل سبيكة الفضة 500 جرام سعر 9,214.70 جنيه.
سجل سبيكة الفضة 1 كيلو سعر 18,429.40 جنيه.
اسعار الفضة اليوم في مصر
سجل جرام الفضة سعر 18.43 جنيه.
سجل أونصة الفضة سعر 583.217 جنيه.
سجل سبيكة الفضة 50 جرام سعر 937.47 جنيه.
سجل سبيكة الفضة 100 جرام سعر 1,875.94 جنيه.
سجل سبيكة الفضة 200 جرام سعر 3,750.88 جنيه.
سجل سبيكة الفضة 250 جرام سعر 4,687.35 جنيه.
سعر جرام الفضة 925 اليوم في مصر 2022
سجل جرام الفضة الاسترليني عيار 925 سعر 17.46 جنيه.
سجل جرام فضة العملات عيار 900 سعر 16.99 جنيه.
سجل جرام فضة المجوهرات عيار 800 سعر 15.10 جنيه.
سجل سبيكة الفضة 200 جرام سعر 4,724.20 جنيه.
سجل سبيكة الفضة 250 جرام سعر 5,811.37 جنيه.
سعر جرام الفضة اليوم
سجل جرام الفضة سعر 25.71 جنيه.
سجل أونصة الفضة سعر 762.698 جنيه.
سجل سبيكة الفضة 50 جرام سعر 1,221.42 جنيه.
سجل سبيكة الفضة 100 جرام سعر 2,433.56 جنيه.
سجل سبيكة الفضة 500 جرام سعر 11,509.27 جنيه.
سجل سبيكة الفضة 1 كيلو سعر 22,678.16 جنيه.