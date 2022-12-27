انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم في مصر 27 ديسمبر.. “اعرف الجديد في البنك” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر تباين في البنوك العاملة في مصر، مع انخفاضه في السوق السوداء بقيمة كبيرة، حيث وصل إلى تراجع بقيمة 10 جنيهات الساعات الحالية، ويواصل تراجعه بعد اجتماع البنك المركزي المصري ورفع أسعار الفائدة 3%، حيث يستمر سعر الدولار في السوق السوداء في تراجع أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر 2022

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر، في البنوك المصرية، ثباتا مع بداية التداول ليواصل ثباته، بعد رفع أسعار الفائدة 3% الأسبوع الماضي من قبل البنك المركزي المصري. حيث سجل الدولار صباح اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 24.72 جنيه للشراء كأعلى سعر له.

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022، استقرارًا في البنك المركزي المصري، حيث سجل 24.68 جنيه للشراء و 24.77 جنيه للبيع مع أول تداول له صباح اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

تراجع العملة الأمريكية صباح اليوم في السوق السواء، وخلال المدة الحالية يستمر في الترادع بعد قرار البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 3%، لتكون ضربة قوية للسوق الموازية، التي تكبدت خسائرها حتى وصلت إلى تراجع 12 جنيهًا جملة واحدة.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

استقر سعر الدولار نحو 24.64 جنيه للشراء، 24.69 للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل نحو 24.64 جنيه للشراء، 24.69 للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي لايف

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

سجل نحو 24.65 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول مصر

استقر نحو 24.65 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

سجل نحو 24.68 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك HSBC اتش اس بى سى مصر

شهد نحو24.65 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

شهد نحو 24.65 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

استقر نحو 24.70 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

شهد نحو 24.72 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

سجل نحو 24.65 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

استقر نحو 24.68 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

شهد نحو 24.70 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار اليوم في السودان

شهد سعر الدولار اليوم في السودان نحو 580 جنيها في السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم في سوريا

استقر سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، مقابل الليرة السورية، 6230 ليرة للشراء، مقابل 6300 ليرة للبيع.