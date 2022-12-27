اسعار الخشب اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر.. وصل لكام ياعريس

رياض - احمد صلاح - استقرت اسعار الخشب اليوم، الثلاثاء الموافق 27 ديسمبر 2022 في الأسواق، تزامنا مع تذبذب الإقبال على عملية الشراء في جميع المحافظات، وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار مؤخرا أمام عملة الجنيه، وذلك بعد رفع سعر الفائدة يوم الخميس الماضي، وتكون تلك الأسعار مختلفة عن السعر نهاية الأسبوع الماضي، وأيضا عن السعر منتصف الشهر الحالي.
اسعار الخشب اليوم
سجل سعر متر الخشب السويدي موسكي فنلندي 13850 جنيه.
سجل سعر متر الخشب الروسي 18000 جنيه وغير متوفر في الأسواق.
سجل سعر متر خشب الأور الأمريكي 31600 جنيه.
سجل سعر متر خشب الماهوجني درجة أولى 24500 جنيه.
سعر متر الخشب اليوم
سجل سعر متر الخشب العزيزي 35000 جنيه.
سجل سعر متر الخشب البياض درجة أولى 12800 جنيه.
سجل سعر متر الخشب الموسكي درجة أولى 13.800 جنيه.
سجل سعر متر خشب إف دي الإسباني 2000 جنيه.
سجل سعر متر خشب التيك 28700 جنيه.
سعر الخشب اليوم
سجل سعر متر خشب الكونتر 1000 جنيه.
سجل سعر متر الخشب البلوط 29200 جنيه.
سجل سعر لوح الأبلكاش الكوري 3 متر 600 جنيه.
سجل سعر لوح الأبلكاش الكوري 6 متر ما بين 800 جنيه إلى 900 جنيه.
سجل سعر لوح الأبلكاش الكوري 9 متر ما بين 1000 جنيه إلى 1200 جنيه.
أسعار الأخشاب اليوم
وجدير بالذكر إن مصر تقوم باستيراد 100% من خام الخشب لتصنيع المنتج المحلي والتصدير للخارج، فيما تذبذبت أسعار الخشب خلال الفترة الماضية، بسبب زيادة سعر الدولار في البنوك، وارتفاع تكليف الشحن الدولي وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.