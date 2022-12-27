انت الان تتابع خبر اسعار الخشب اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر.. وصل لكام ياعريس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت اسعار الخشب اليوم، الثلاثاء الموافق 27 ديسمبر 2022 في الأسواق، تزامنا مع تذبذب الإقبال على عملية الشراء في جميع المحافظات، وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار مؤخرا أمام عملة الجنيه، وذلك بعد رفع سعر الفائدة يوم الخميس الماضي، وتكون تلك الأسعار مختلفة عن السعر نهاية الأسبوع الماضي، وأيضا عن السعر منتصف الشهر الحالي.

اسعار الخشب اليوم