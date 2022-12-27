انت الان تتابع خبر أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر.. الطن يواصل تراجعه بالأسواق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الأعلاف اليوم، الثلاثاء الموافق 27 ديسمبر 2022 في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعرها نهاية الأسبوع الماضي، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

أسعار الأعلاف اليوم