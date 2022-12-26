انت الان تتابع خبر سعر قنطار القطن اليوم الاثنين 26 ديسمبر.. الطن مجنن الناس معاه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباين سعر قنطار القطن اليوم، الاثنين الموافق 26 ديسمبر 2022، وتختلف الأسعار حسب زيادة الطلب العالمي على القطن، وصعوده في البورصة العالمية، وتختلف الأسعار عن يوم أمس، وأسعار أول أمس.

سعر قنطار القطن اليوم 2022

حيث تراوح سعر صنف جيزة 95 عند 6200 جنيه، فيما تراوح سعر صنف جيزة 96 عند 8200 جنيه، وتراوح سعر قنطار القطن لصنف جيزة 86 بين 6400 جنيه إلى 6500 جنيه في الدقهلية وكفر الشيخ والغربية.حيث تراوح سعر صنف جيزة 95 عند 6200 جنيه، فيما تراوح سعر صنف جيزة 96 عند 8200 جنيه، وتراوح سعر قنطار القطن لصنف جيزة 86 بين 6400 جنيه إلى 6500 جنيه في الدقهلية وكفر الشيخ والغربية.