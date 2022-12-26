انت الان تتابع خبر سعر الجنيه الاسترليني منتصف التعاملات.. اعرف وصل كام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجل سعر الجنيه الاسترليني خلال الساعات الحالية، وفي منتصف التعاملات اليوم الإثنين، استقرارًا كبيرًا، وثبت على نفس أسعار أمس، بعد أن كسر حاجة الـ 30 جنيهًا في البنوك.

سعر الجنيه الاسترليني