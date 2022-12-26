انت الان تتابع خبر سعر الجنيه الاسترليني منتصف التعاملات.. اعرف وصل كام والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - سجل سعر الجنيه الاسترليني خلال الساعات الحالية، وفي منتصف التعاملات اليوم الإثنين، استقرارًا كبيرًا، وثبت على نفس أسعار أمس، بعد أن كسر حاجة الـ 30 جنيهًا في البنوك.
سعر الجنيه الاسترليني
سجل سعر الجنيه الاسترليني، تباينا مع بداية التداول الصباحي اليوم الإثنين26 ديسمبر 2022، مقارنة بالمدة الماضية.
سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر
سعر في البنك المركزي المصري نحو 30.1644 جنيها للشراء، و30.283 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سجل اليوم نحو 30.1326 جنيها للشراء، و30.3909 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس
سجل نحو 30.0346 جنيها للشراء و30.3786 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني في بنك الإسكندرية
سجل نحو 30.0648 جنيها للشراء، و30.3786 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي
سجل نحو 30.0346 جنيها للشراء، و30.3169 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني داخل البنك التجاري الدولي CIB
سجل نحو 30.0836 جنيها للشراء و30.3786 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر
سجل نحو 30.0346 جنيها للشراء، و30.3169 جنيها للبيع.