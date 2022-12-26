انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي في السوق السوداء.. اعرف وصل كام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تواصل أسعار عملة المملكة العربية السعودية، استقرارها في البنوك، حيث سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين استقراره أمام الجنيه المصري، وثباته على سعر الخميس الماضي، ولا يزال مستقرًا.

سعر الريال السعودي اليوم