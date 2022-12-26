سعر الريال السعودي في السوق السوداء.. اعرف وصل كام

رياض - احمد صلاح - تواصل أسعار عملة المملكة العربية السعودية، استقرارها في البنوك، حيث سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين استقراره أمام الجنيه المصري، وثباته على سعر الخميس الماضي، ولا يزال مستقرًا.
سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي في السوق السوداء
سجل سعر الريال السعودي اليوم، تراجعا في السوق السوداء بعد رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري، حيث سجل في البنك المركزي المصري نحو 6.53 جنيه للشراء، 6.57 للبيع، وفي السوق السوداء تراجع بقيمة جنيهين جملة واحدة.
سعر الريال السعودي اليوم في مصر
سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي
سجل نحو 6.54 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر
سجل نحو 6.53 جنيه للشراء، 6.55 للبيع،
سعر صرف الريال السعودي في بنك المشرق
سجل نحو 6.49 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.
سعر صرف الريال السعودي في المصرف المتحد
سجل نحو 6.32 جنيه للشراء، 6.57 للبيع،
سعر صرف الريال السعودي في بنك البركة
سجل نحو 6.37 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني
سجل نحو 6.36 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي.
سجل نحو 6.52 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري
سجل نحو 6.48 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.