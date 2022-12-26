أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم.. بكام الطن؟

انت الان تتابع خبرأسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم.. بكام الطن؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 26 ديسمبر، استقرارًا كبيرًا في ظل البحث المستمر على أسعار الأطنان بعد القفزة الكبيرة منتصف ديسمبر الحالي، وبدأت التداول الصباحي اليوم بثبات في الأطنان مقارنة بأمس.

أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم