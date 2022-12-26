أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم.. بكام الطن؟

انت الان تتابع خبرأسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم.. بكام الطن؟ والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 26 ديسمبر، استقرارًا كبيرًا في ظل البحث المستمر على أسعار الأطنان بعد القفزة الكبيرة منتصف ديسمبر الحالي، وبدأت التداول الصباحي اليوم بثبات في الأطنان مقارنة بأمس.
أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم
سعر حديد عز سجل نحو 25600 جنيه.
سجل سعر طن السويس نحو 23350 جنيه.
سعر الطن حديد العشري سجل اليوم 21300 جنيه.
سجل سعر حديد بشاي 21300 جنيه.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر
سعر حديد المراكبي استقر اليوم عند 21200 جنيه.
سعر حديد العتال اليوم سجل 21400 جنيه.
سعر حديد المصريين اليوم استقر عند 21350 جنيه.
أسعار الأسمنت اليوم مصر
شهد سعر أسمنت النصر اليوم نحو 1865 جنيها.
سجل سعر أسمنت حلوان اليوم إلى 1835 جنيها.
شهد سعر الأسمنت المسلح اليوم عند 1890 جنيها.
سجل سعر أسمنت السويدي اليوم عند 1765 جنيه