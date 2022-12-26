انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الإثنين.. “الدنيس سعره عالي” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الأسماك اليوم الإثنين، استقرارا خاصة أسعار البلطي، الذي يظل ثابتا منذ بداية شهر ديسمبر، ثم أن غالبية الأصناف الشعبية، مثل السمك الدنيس واصلت استقرارها مع بداية فتح المزاد العلني بسوق العبور اليوم.

أسعار السمك اليوم البلطي

سجلت أسعار الأسماك اليوم الإثنين تباينًا، في غالبية الأصناف الشعبية من بينها السمك البلطي والجمبري لذا يستعرض “دوت الخليج”، في السطور التالية، سعر السمك اليوم في سوق العبور اليوم:

سجل سعر السمك البلطي 23 جنيهًا للحجم الصغير في سوق العبور، وللمستهلك من 25 إلى 33 جنيهًا، كما سجل متوسط الحجم من 40 إلى 65 جنيهًا للمستهلك.

سعر السمك البوري اليوم

وسجل سعر السمك البوري اليوم 65 جنيها للكيلو جملة في سوق العبور، ويصل للمستهلك من 70 إلى 90 جنيهًا.

سعر السمك اليوم في سوق العبور

كما سجل الكيلو الواحد من سمك قشر البياض اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022، نحو 110 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر كرتونة السمك المجمد

سجل سعر كيلو السمك المجمد، اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022، من 30 إلى 35 جنيهًا للكيلو جملة.

أسعار الجمبري اليوم

سجل كيلو الجمبري اليوم الإثنين 140 حتى 280 جنيهًا للكيلو الواحد في سوق العبور.

سعر سمك الدنيس

سجل سعر السمك الدنيس اليوم الإثنين من 100 إلى 160 جنيهًا في الكيلو الواحد.