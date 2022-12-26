بورصة الدواجن اليوم الإثنين.. “اشتري البيضا دلوقتي”

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رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين 26 ديسمبر، استقرارها في مصر، مقارنة بـ أسعار الدواجن أمس، في ظل بحث الكثير عن أسعارها لا سيما بعد قرار البنك المركزي المصري، ورفع سعر الفائدة 3%.

أسعار الدواجن اليوم

“دوتت الخليج ”، يستعرض في السطور التالية، أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين. في مصر لدى الأسواق للمستهلك وفي سوق الجملة بالمزارع:

سجلت أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر اليوم الإثنين استقرارا مقارنة بـ أسعار أمسِ، حيث تباع الفراخ البلدي والساسو على نفس أسعار الأحد دون زيادة جديدة، وبسعرها المرتفع.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

سجلت بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين في مصر تباينا ملحوظًا، مقارنة بـ أسعار الدواجن أمسِ، حيث بدأت الأسعار اليوم في الأسواق باستقرار في السعر للمستهلك وفي سوق الجملة أيضًا.

سعر الدواجن البيضاء اليوم

سعر الدواجن البيضاء سجل نحو 42 جنيهًا وتصل إلى 50 جنيها للمستهلك، وتباع في المزرعة بسعر 40 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو

أسعار الساسو اليوم الإثنين سجلت نحو 50 جنيهًا في المزرعة.

سجلت للمستهلك بداية من 55 جنيهًا حتى 65 جنيها.

بورصة الكتاكيت اليوم

سجل سعر الكتكوت الساسو اليوم الإثنين من 4 وحتى 5 جنيهات.

سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الإثنين 5 جنيهات

سعر البانيه اليوم

سجل سعر كيلو البانية اليوم الإثنين سعر ما بين 100 و110 جنيهات للكيلو.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

سجلت نحو 55 جنيهًا وتصل إلى75 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الدواجن الأمهات اليوم

سجلت بين 33 إلى 35 جنيهًا للكيلو.