انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين.. “اشتري طبق بسرعة”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهد سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 26 ديسمبر2022، استقرارا مع بداية التداول في الأسواق جملة وللمستهلك، حيث يواصل سعر البيض ثباته على آخر تراجع له، مقارنة بسعره أمس، ويرجع السبب وراء عدم قفزة الأسعار مرة أخرى، وهو يعود إلى جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية، في توفير كميات كبيرة كراتين البيض للمواطنين بأسعار مخفضة.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

حيث سجل سعر كرتونة البيض اليوم استقرارًا، مقارنة بـ أسعار البيض أمسِ، فشهدت نحو 75 جنيهًا إلى 80 جنيهًا للمستهلك في الأسواق المختلفة، وتختلف من محافظة لأخرى.

سجلت في المزرعة نحو 75 جنيهًا، وللمستهلك نحو 85 جنيهًا اليوم.

كما سجلت سعر الكرتونة في التموين 70 جنيها للمستهلك.

سعر البيض البلدي في السوق

سجل سعر البيض البلدي اليوم الإثنين من 80 إلى 90 جنيهًا للمستهلك، وفي المزرعة يباع بداية من 75 جنيهًا