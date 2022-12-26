انت الان تتابع خبر هبوط أسعار الذهب اليوم في مصر.. “عيار 21 في النازل” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يواصل سعر الذهب اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022، انخفاضه المستمر، وانخفض صباح اليوم 20 جنيهًا جديدة، إلى جانب 45 جنيهًا أمس، ليواصل التراجع بعد قرار البنك المركزي المصري، الذي رفع أسعار الفائدة 3%.

أسعار الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب اليوم مع بداية التداول الصباحي، اليوم الإثنين بقيمة 25 جنيهًا جديدة، ليستمر تراجعه، بعد قرار البنك المركزي المصري، حيث سجل سعر الذهب صباح اليوم تراجعا بقيمة 80 جنيهًا على مدار يومين.

سعر الذهب الآن في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 1630 جنيهًا، مع بداية التداول الصباحي، مقارنة بما سجه أمس، ليظل ثابتا.

سعر الذهب عيار 18 سجل نحو بيع 1410 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

هبط سعر الذهب عيار 21 نحو 1645 جنيهًا

سجل سعر عيار 14 نحو 1097 جنيها

هبط سعر الذهب عيار 24 نحو 1880 جنيها.

سعر الذهب تحديث لحظي

سجل اليوم الجنيه الذهب نحو بيع 13160 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 1630 جنيهًا دون المصنعية التي تبدأ من 45 حتى 70 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، نحو 1630 جنيهًا دون المصنعية التي تبدأ من 45 حتى 70 جنيها ويصل سعر الجرام بالمصنعية إلى 1700 جنيهًا.