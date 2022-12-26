انت الان تتابع خبر سعر الذرة اليوم الاثنين 26 ديسمبر.. تراجع الطن بيفرح التجار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الذرة اليوم، الاثنين الموافق 26 ديسمبر 2022، في السوق المصري للطن الواحد، وذلك مقارنة بالأسعار أمس، وأسعار أول أمس، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الذرة اليوم