سعر الذرة اليوم الاثنين 26 ديسمبر.. تراجع الطن بيفرح التجار

رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الذرة اليوم، الاثنين الموافق 26 ديسمبر 2022، في السوق المصري للطن الواحد، وذلك مقارنة بالأسعار أمس، وأسعار أول أمس، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار، والتي جاءت على النحو التالي.
سعر الذرة اليوم
سجل سعر طن الذرة البرازيلي اليوم عند 13100 جنيه.
الذرة الأرجنتيني
سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني اليوم عند 13100 جنيه.
سعر طن الذرة الصفراء في مصر 2022
الذرة الروماني
سجل سعر طن الذرة الروماني عند 13000 جنيه.
الذرة الأوكراني
سجل سعر الذرة الأوكراني عند 13000 جنيه.
أسعار الذرة اليوم عالميا
ويذكر إن الأسعار عالميا لم يتم تسجيلها بسبب العطلة الرسمية اليوم بمناسبة عيد الميلاد.
وعلى صعيد أخر، فقد تراجع سعر القمح اليوم في الأسواق المحلية، وجاء ذلك على خلفية تذبذبه خلال الفترة الماضية، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.
سعر القمح اليوم
سجل سعر طن القمح بروتين 12.5%، عند مستوى 13200 جنيه.
سجل سعر طن القمح بروتين 11.5%، عند مستوى 13100 جنيه.
سعر كيلو القمح اليوم للمستهلك
وبلغ سعر كيلو جرام القمح للمستهلك عند مستوى 25 جنيه اليوم.
أسعار القمح اليوم عالميا
ويذكر إن الأسعار عالميا لم يتم تسجيلها بسبب العطلة الرسمية اليوم بمناسبة عيد الميلاد.