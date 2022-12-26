انت الان تتابع خبر سعر الزيت اليوم الاثنين 26 ديسمبر.. الطن بيفاجئ الجميع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الزيت اليوم الاثنين، الموافق 26 ديسمبر 2022 في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعره أول أمس، وسعره نهاية الأسبوع الماضي، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر الزيت اليوم