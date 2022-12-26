انت الان تتابع خبر سعر الدقيق اليوم الاثنين 26 ديسمبر.. الطن عامل مفاجأة للناس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الدقيق اليوم، الاثنين الموافق 26 ديسمبر 2022 في الأسواق، ويكون ذلك مقارنة بأسعاره نهاية الأسبوع الماضي، وسعره أول الشهر الحالي، ويرصد موقع محتوي بلس في هذت التقرير تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الدقيق اليوم