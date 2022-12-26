انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم في مصر 26 ديسمبر.. انهيار السوق السوداء والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجل سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 26 ديسمبر 2022، استقرارًا كبيرًا في البنوك العاملة في مصر، في ظل انخفاضه في السوق السوداء بقيمة كبيرة، حيث وصل إلى تراجع بقيمة 12 جنيهًا جملة مرة واحدة، بعد اجتماع البنك المركزي المصري ورفع أسعار الفائدة 3%، ليتراجع الدولار أمام الجنيه المصري في السوق الموازية.

سعر الدولار اليوم في مصر 2022

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين 26 ديسمبر، في البنوك المصرية، استقرارًا، مع بداية التداول ليواصل ثباته، بعد رفع أسعار الفائدة 3% من قبل البنك المركزي المصري. ويسجل أعلى سعر له صباح اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 24.72 جنيه للشراء.

شهد سعر الدولار اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022، تحركًا طفيفًا في البنك المركزي المصري، حيث سجل نحو 24.68 جنيه للشراء و 24.77 جنيه للبيع مع أول تداول له صباح اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

يواصل سعر الدولار اليوم تراجعه في السوق السواء، خلال الساعات الحالية، بعد قرار البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 3%، وتواصل السوق الموازية خسائرها حتى وصلت إلى تراجع 12 جنيهًا جملة واحدة، وبعد أن كان يتم تداول الدولار أمام الجنيه بـ 38 جنيهًا، تراجع إلى 26 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

شهد سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، استقرارا نحو 24.64 جنيه للشراء، 24.69 للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، وسجل نحو 24.64 جنيه للشراء، 24.69 للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي لايف

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

استقر نحو 24.65 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

استقر نحو 24.68 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

شهد نحو 24.70 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول مصر

استقر نحو 24.65 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

سجل نحو 24.68 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك HSBC اتش اس بى سى مصر

شهد نحو24.65 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

شهد نحو 24.65 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

استقر نحو 24.70 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

شهد نحو 24.72 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

سجل نحو 24.65 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الليرة التركية مقابل الدولار

استقر نحو 18.66 ليرة تركية لكل دولار واحد.

سعر الدولار اليوم في السودان

شهد سعر الدولار اليوم في السودان نحو 580 جنيها في السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم في سوريا

استقر سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، مقابل الليرة السورية، 6230 ليرة للشراء، مقابل 6300 ليرة للبيع.