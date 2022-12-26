انت الان تتابع خبر سعر الفضة اليوم الاثنين 26 ديسمبر.. الجرام بكام ياعريس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت سعر الفضة اليوم الاثنين، الموافق 26 ديسمبر 2022 في الأسواق، وذلك مقارنة بسعرها أمس، وأيضا سعرها أول أمس، والتي جاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر الفضة اليوم في مصر