انت الان تتابع خبر أسعار الأعلاف اليوم الاثنين 26 ديسمبر.. الطن بيشرب من البحر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الأعلاف اليوم، الاثنين الموافق 26 ديسمبر 2022، في الأسواق المحلية، وذلك بالمقارنة بسعرها أمس، وسعرها أول أمس، ويرصد موقع محتوي بلس تلك الأسعار حسب أخر تعاملات يومية، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار الأعلاف اليوم

سجل سعر طن علف بادي تسمين سوبر 23% عند مستوى 22000 جنيه.