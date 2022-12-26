أسعار الأعلاف اليوم الاثنين 26 ديسمبر.. الطن بيشرب من البحر

رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الأعلاف اليوم، الاثنين الموافق 26 ديسمبر 2022، في الأسواق المحلية، وذلك بالمقارنة بسعرها أمس، وسعرها أول أمس، ويرصد موقع محتوي بلس تلك الأسعار حسب أخر تعاملات يومية، والتي جاءت على النحو التالي.
أسعار الأعلاف اليوم
وسجل أيضا سعر طن علف نامي تسمين سوبر 21% عند مستوى 21900 جنيه.
وسعر طن علف ناهي تسمين سوبر 19% سجل عند مستوى 21800 جنيه.
أسعار أعلاف الدواجن اليوم
سجل سعر طن علف بادي نامي 21% عند مستوى 21300 جنيه.
سجل سعر طن الجلوتين المحلي عند مستوى 39000 جنيه.
سجل سعر طن الجلوتين المستورد عند مستوى 40000 جنيه.
أسعار خامات الأعلاف اليوم
سجل سعر طن الدي دي جي عند مستوى 16000 جنيه.
سجل سعر طن كسب العباد 36% عند مستوى 22000 جنيه.
وكشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، بأن سبب تذبذب سعر طن الأعلاف تكون حسب سعر الدولار الأمريكي، وتختلف أيضا حسب المعروض والطلب عليه، مما يتسبب في زيادة سعر الطن أو انخفاضه.