انت الان تتابع خبر سعر السكر اليوم الاثنين 26 ديسمبر.. شوف الطن بقي بكام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباين سعر السكر اليوم، الاثنين الموافق 26 ديسمبر 2022، في السوق المحلي المصري للطن الواحد، وذلك مقارنة بسعره يوم أول أمس، وسعره نهاية الأسبوع الماضي، فيما استقرت أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي، وجاءت تلك الأسعار حسب ما يرصدها موقع دوت الخليج على النحو التالي.

سعر السكر اليوم