انت الان تتابع خبر سعر الأرز الشعير اليوم الاثنين 26 ديسمبر.. الطن بيرجع لورا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الأرز الشعير اليوم، الاثنين الموافق 26 ديسمبر 2022 لسعر الطن الواحد بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة، مقارنة بسعره أول أمس، وسعره نهاية الأسبوع الماضي.

فيما انخفض سعر الأرز الأبيض بنوعيه كسر 5% وكسر 3% للطن الواحد، ويرصد موقع محتوي بلس تلك الأسعار بهذا التقرير خلال التعاملات اليومية، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الأرز الشعير اليوم 2022

سجلت أسعار الأرز الشعير عريض الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 10500 جنيه.

سعر الأرز الشعير الآن

سجلت أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 10200 جنيه.

سعر طن الأرز اليوم

أما أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 16400 جنيه.

وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 15600 جنيه.

سعر كيلو الأرز للمستهلك

بلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك عند مستوى 19 جنيه.

سعر الأرز اليوم في التموين

بلغ سعر الكيلو ضمن صرف المقررات التموينية، عند 10.5 جنيه، وتصرف على بطاقة التموين للمستحقين.

أسعار الأرز اليوم عالميا

ويذكر إن الأسعار عالميا لم يتم تسجيلها بسبب عطلة بورصة نيويورك اليوم رسميا، بمناسبة عيد الميلاد، وأيضا عطلة رسمية في بورصة لندن بمناسبة يوم الصناديق.