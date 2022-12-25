انت الان تتابع خبر بكام سعر الجنيه الاسترليني اليوم الأحد؟.. وصل 30 جنيهًا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - زاد بحث المواطنين، خلال الساعات الحالية، عن أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ومن بينهم سعر الجنيه الاسترليني، صباح اليوم الأحد 25 ديسمبر، الذي كسر حاجة الـ 30 جنيهًا في البنوك.

سعر الجنيه الاسترليني