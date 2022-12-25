انت الان تتابع خبر بكام سعر الجنيه الاسترليني اليوم الأحد؟.. وصل 30 جنيهًا والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - زاد بحث المواطنين، خلال الساعات الحالية، عن أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ومن بينهم سعر الجنيه الاسترليني، صباح اليوم الأحد 25 ديسمبر، الذي كسر حاجة الـ 30 جنيهًا في البنوك.
سعر الجنيه الاسترليني
سجل سعر الجنيه الاسترليني، تباينا مع بداية التداول الصباحي اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022، مقارنة بالمدة الماضية.
سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر
سعر في البنك المركزي المصري صباح اليوم الأحد 30.1644 جنيها للشراء، و30.283 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني داخل البنك التجاري الدولي CIB
سجل اليوم الأحد نحو 30.0836 جنيها للشراء و30.3786 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر
سجل صباح الأحد نحو 30.0346 جنيها للشراء، و30.3169 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سجل اليوم الأحد نحو 30.1326 جنيها للشراء، و30.3909 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس
سجل اليوم الـحد نحو 30.0346 جنيها للشراء و30.3786 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني في بنك الإسكندرية
سجل اليوم الأحد نحو 30.0648 جنيها للشراء، و30.3786 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي
سجل اليوم الأحد نحو 30.0346 جنيها للشراء، و30.3169 جنيها للبيع.