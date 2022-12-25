انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه.. “المعتمرين بيدعوا”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصل سعر الريال السعودي اليوم استقراره أمام الجنيه المصري، وثباته على سعر الخميس الماضي، ليبدأ سعر الصرف اليوم في البنوك العاملة في السوق المصرية، باستقرار جديد، مع أول أيام عمل البنوك في الأسبوع الجديد بعد قرار سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

شهد سعر صرف الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، استقرارا تزامنا مع ترقب كبير من المصريين حول أي تغيرات جديدة، لا سيما في ظل الأجواء المضطربة والتذبذب الآن.

شهد سعر الريال السعودي اليوم، استقرارًا كبيرًا، وتراجع في السوق السوداء بعد رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري، حيث سجل في البنك المركزي المصري نحو 6.53 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

سجل نحو 6.48 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

سجل نحو 6.53 جنيه للشراء، 6.55 للبيع،

سعر صرف الريال السعودي في بنك المشرق

سجل نحو 6.49 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي.

سجل نحو 6.52 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في المصرف المتحد

سجل نحو 6.32 جنيه للشراء، 6.57 للبيع،

سعر صرف الريال السعودي في بنك البركة

سجل نحو 6.37 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سجل نحو 6.36 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل نحو 6.54 جنيه للشراء، 6.55 للبيع،