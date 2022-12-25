انت الان تتابع خبر أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم.. “صدمة جديدة”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار الحديد والأسمنت حفاظها على سعرها القياسي، خلال المدة الحالية، وبدأت التداول الصباحي اليوم، بسعر مرتفع، مقارنة بأسعار الحديد والأسمنت الأسبوع المنقضي، لا سيما بعد ارتفاع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، لحيث واصلت صعودها المستمر، لتزداد حالة الاضطراب في البيع والشراء بعد أن وصل سعر الطن للمستهلك لمستوى تاريخي.

أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم

سعر حديد عز سجل اليوم تسليم أرض المصنع نحو 25600 جنيه.

ثبت سعر طن السويس اليوم نحو 23350 جنيه.

سجل سعر حديد بشاي اليوم الأحد 21300 جنيه.

سعر الطن حديد العشري سجل اليوم عند 21300 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر

سعر حديد المصريين اليوم استقر عند 21350 جنيه.

سعر حديد المراكبي استقر اليوم عند 21200 جنيه.

سعر حديد العتال اليوم سجل 21400 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم مصر

استقر سعر الأسمنت المسلح اليوم عند 1890 جنيها.

شهد سعر أسمنت النصر اليوم نحو 1865 جنيها.

وصل سعر أسمنت حلوان اليوم إلى 1835 جنيها.

ثبت سعر أسمنت السويدي اليوم عند 1765 جنيه