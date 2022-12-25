انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الأحد.. “البلطي انخفض على الآخر” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأحد انخفاض طفيف، في أسعار البلطي، ليواصل استقراره منذ بداية شهر ديسمبر، ثم أن غالبية الأصناف الشعبية، واصلت استقرها مع بداية فتح المزاد العلني بسوق العبور اليوم.

أسعار الأسماك اليوم

سجلت أسعار الأسماك اليوم تباينًا، في غالبية الأصناف الشعبية من بينها السمك البلطي والجمبري لذلك يستعرض “دوت الخليج”، في السطور التالية، سعر السمك اليوم في سوق العبور

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