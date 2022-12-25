أسعار الأسماك اليوم الأحد.. “البلطي انخفض على الآخر”

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأحد انخفاض طفيف، في أسعار البلطي، ليواصل استقراره منذ بداية شهر ديسمبر، ثم أن غالبية الأصناف الشعبية، واصلت استقرها مع بداية فتح المزاد العلني بسوق العبور اليوم.
أسعار الأسماك اليوم
أسعار السمك اليوم البلطي
سجل سعر السمك البلطي، 23 جنيهًا للحجم الصغير في سوق العبور، وللمستهلك من 25 إلى 33 جنيهًا، وسجل متوسط الحجم من 40 إلى 65 جنيهًا للمستهلك.
سعر السمك البوري اليوم
سجل سعر السمك البوري اليوم 65 جنيها للكيلو جملة في سوق العبور، ويصل للمستهلك من 70 إلى 90 جنيهًا.
سعر السمك اليوم في سوق العبور
سجل الكيلو الواحد من سمك قشر البياض اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022، نحو 110 جنيهات للكيلو الواحد.
سعر كرتونة السمك المجمد
سجل سعر كيلو السمك المجمد، اليوم الأحد 2022، من 30 إلى 35 جنيهًا للكيلو جملة.
أسعار الجمبري اليوم
سجل كيلو الجمبري سجل من 140 حتى 280 جنيهًا للكيلو الواحد في سوق العبور.
سعر سمك الدنيس
سجل سعر السمك الدنيس اليوم من 100 إلى 160 جنيهًا في الكيلو الواحد.