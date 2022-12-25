انت الان تتابع خبر بورصة الدواجن اليوم الأحد.. مفاجأة في البلدي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - هدأت وتيرة أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد في مصر، بعد أن سجلت تباينا وثباتا في السعر مقارنة بـ أسعار الدواجن أمس، لا سيما بعد قرار البنك المركزي المصري، ورفع سعر الفائدة 3%، مع توفير الأعلاف بشكل جيد في الأسواق.

أسعار الدواجن اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد. في مصر لدى الأسواق للمستهلك وفي سوق الجملة بالمزارع:

سجلت أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر اليوم الأحد تباينًا، واستقرت على أسعار أمسِ السبت، حيث تباع الفراخ البلدي والساسو بسعرها المرتفع دون زيادة أو نقصان، وفي المقابل، ثبتت أسعار الدواجن البيضاء.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

سجلت ة بورصة الدواجن الرئيسية اليوم في مصر اليوم، تباينا ملحوظًا، مقارنة بـ أسعار الدواجن أمسِ، حيث بدأت الأسعار اليوم في الأسواق باستقرار في السعر للمستهلك.

سعر الدواجن البيضاء اليوم

سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم نحو 42 جنيهًا وتصل إلى 50 جنيها للمستهلك.

كما تباع في المزرعة بسعر 40 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو

سجلت أسعار الساسو اليوم نحو 50 جنيهًا في المزرعة، وبداية من 55 جنيهًا حتى 65 جنيها للمستهلك.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

سجل كيلو الدواجن البلدي اليوم نحو 55 جنيهًا وتصل إلى75 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الدواجن الأمهات اليوم

استقر سعرها ووصل إلى مستويات ما بين 33 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

بورصة الكتاكيت اليوم

سجل سعر الكتكوت الساسو من 4 وحتى 5 جنيهات.

سجل سعر الكتكوت الأبيض 5 جنيهات

سعر البانيه اليوم

سجل سعر كيلو البانية سعر ما بين 100 و110 جنيهات للكيلو.