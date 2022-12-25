انت الان تتابع خبر سعر الخشب اليوم الأحد 25 ديسمبر.. المتر بقي بكام ياعرسان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الخشب اليوم، الأحد الموافق 25 ديسمبر 2022 في الأسواق، تزامنا مع تذبذب الإقبال على عملية الشراء في جميع المحافظات، وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار مؤخرا أمام عملة الجنيه، وذلك بعد رفع سعر الفائدة يوم الخميس الماضي، وتكون تلك الأسعار مختلفة عن السعر نهاية الأسبوع الماضي، وأيضا عن السعر منتصف الشهر الحالي.

سعر الخشب اليوم بالأسواقسجل سعر متر خشب الزان ميخر روماني 21000 جنيه.

سجل سعر متر الخشب السويدي موسكي فنلندي 13850 جنيه.

سجل سعر متر الخشب الروسي 18000 جنيه.

سجل سعر متر خشب الأور الأمريكي 31600 جنيه.

سجل سعر متر خشب الماهوجني درجة أولى 24500 جنيه.

سعر متر الخشب اليوم

سجل سعر متر الخشب العزيزي 35000 جنيه.

سجل سعر متر الخشب البياض درجة أولى 12800 جنيه.

سجل سعر متر الخشب الموسكي درجة أولى 13.800 جنيه.

سجل سعر متر خشب إف دي الإسباني 2000 جنيه.

سجل سعر متر خشب التيك 28700 جنيه.

أسعار الأخشاب اليوم

سجل سعر متر خشب الكونتر 1000 جنيه.

سجل سعر متر الخشب البلوط 29200 جنيه.

سجل سعر لوح الأبلكاش الكوري 3 متر 600 جنيه.

سجل سعر لوح الأبلكاش الكوري 6 متر 900 جنيه.

سجل سعر لوح الأبلكاش الكوري 9 متر 1200 جنيه.

استيراد مصر خام الخشب لتصنيع المنتج

وجدير بالذكر إن مصر تقوم باستيراد 100% من خام الخشب لتصنيع المنتج المحلي والتصدير للخارج، فيما تذبذبت أسعار الخشب خلال الفترة الماضية، بسبب زيادة سعر الدولار في البنوك، وارتفاع تكليف الشحن الدولي وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

كما يوجد العديد من أنواع الأخشاب المختلفة، ولكنه الأهم هو الخشب الزان ولونه يميل إلى اللون الأحمر، ويعتبر من أكثر الأنواع استخداما ويوجد منه عدة أنواع، ومنها الزان الأوروبي، التركي، الروماني.