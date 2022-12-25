انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم الأحد.. “الواحدة بـ 3.5 جنيه” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 25 ديسمبر2022، بشكل ملحوظ، مع بداية التداول في الأسواق جملة وللمستهلك، مقارنة بـ أسعار البيض أمسِ، ليواصل سعر البيض ثباته على آخر تراجع له، ولعل السبب وراء عدم قفزة الأسعار مرة أخرى، يهود إلى جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية، في توفير كميات كبيرة من كراتين البيض للمواطنين بأسعار مخفضة.

سعر كرتونة البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض اليوم الأحد، استقرارًا، مقارنة بـ أسعار البيض أمسِ، حيث سجل كرتونة البيض الأبيض اليوم 75 جنيهًا إلى 80 جنيهًا للمستهلك في الأسواق المختلفة، وتختلف من محافظة لأخرى.