سعر كرتونة البيض اليوم الأحد.. “الواحدة بـ 3.5 جنيه”

رياض - احمد صلاح - استقرت سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 25 ديسمبر2022، بشكل ملحوظ، مع بداية التداول في الأسواق جملة وللمستهلك، مقارنة بـ أسعار البيض أمسِ، ليواصل سعر البيض ثباته على آخر تراجع له، ولعل السبب وراء عدم قفزة الأسعار مرة أخرى، يهود إلى جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية، في توفير كميات كبيرة من كراتين البيض للمواطنين بأسعار مخفضة.
سعر كرتونة البيض اليوم
سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم
سجلت في المزرعة نحو 75 جنيهًا في المزرعة.
سجلت للمستهلك نحو 85 جنيهًا اليوم.
سجلت سعر الكرتونة في التموين 70 جنيها كحد أقصى للمستهلك.
سعر البيض البلدي في السوق
سعر البيض البلدي سجل اليوم الأحد من 80 إلى 90 جنيهًا للمستهلك، أما في المزرعة يباع بداية من 75 جنيهًا.
سعر بورصة البيض اليوم الصحراوي
سجل سعر كرتونة البيض اليوم الأحد، استقرارًا، مقارنة بـ أسعار البيض أمسِ، حيث سجل كرتونة البيض الأبيض اليوم 75 جنيهًا إلى 80 جنيهًا للمستهلك في الأسواق المختلفة، وتختلف من محافظة لأخرى، ولا يوجد اختلاف بين البيض المزارع في الأماكن المختلفة، والبيض الصحراوي.