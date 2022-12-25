انت الان تتابع خبر سعر الذرة اليوم الأحد 25 ديسمبر.. الطن بيشرب من البحر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الذرة اليوم، الأحد الموافق 25 ديسمبر 2022، في السوق المحلي المصري، وتختلف الأسعار عن سعره أمس، وسعره أول أمس، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الذرة اليوم