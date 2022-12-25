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سعر الذرة اليوم الأحد 25 ديسمبر.. الطن بيشرب من البحر

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رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الذرة اليوم، الأحد الموافق 25 ديسمبر 2022، في السوق المحلي المصري، وتختلف الأسعار عن سعره أمس، وسعره أول أمس، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الذرة اليوم

سجلت أسعار الذرة الأرجنتيني عند مستوى 14500 جنيه للطن الواحد

سجلت أسعار الذرة البرازيلي عند مستوى 14500 جنيه للطن الواحد

سجلت أسعار الذرة الأوكراني عند مستوى 14200 جنيه للطن الواحد

سعر طن الذرة الصفراء في مصر 2022

سجلت أسعار الذرة الروماني عند مستوى 11500 جنيه للطن الواحد

سجلت أسعار إردب الذرة الرفيعة إنتاج محلي عند مستوى 1400 جنيه للطن الواحد

سجلت أسعار إردب الذرة الشامية عند مستوى 1700 جنيه للطن الواحد

أسعار الفول الصويا

وبلغ سعر بذرة الصويا SB مستورد عند مستوى 33000 جنيه للطن الواحد

وسجلت أسعار كسب صويا محلى 44% عند مستوى 30500 جنيه للطن الواحد

وسجلت أسعار كسب صويا 46% محلى عند مستوى 31000 جنيه للطن الواحد

وسجلت أسعار صويا فول فات بذرة مستوردة عند مستوى 26700 جنيه للطن الواحد

سعر الفول البلدي

وسجلت أسعار صويا فول فات بذرة محلي عند مستوى 209000 جنيه للطن الواحد

وسجلت أسعار صويا هاي فات 43% بذرة مستوردة عند مستوى 26700 جنيه للطن الواحد

وسجلت أسعار صويا هاى فات 43% بذرة محلية عند مستوى 20900 جنيه للطن الواحد

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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