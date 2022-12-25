أسعار الأعلاف اليوم الأحد 25 ديسمبر.. الطن محدش فاهمله حاجة

رياض - احمد صلاح - تبايأن سعار الأعلاف اليوم، الأحد الموافق 25 ديسمبر 2022، في الأسواق المحلية المصرية لسعر الطن الواحد، وذلك بالمقارنة بسعرها أمس، وسعرها نهاية الأسبوع الماضي، ويرصد موقع محتوي بلس تلك الأسعار في هذا التقرير، والتي جاءت على النحو التالي.
أسعار الأعلاف اليوم
فيما سجل سعر علف نامي 21% عند مستوى 22600 جنيه للطن الواحد
وسجل سعر علف ناهي 19% عند مستوى 22500 جنيه للطن الواحد
كما سجل سعر علف بادي نامي عند مستوى 22000 جنيه للطن الواحد
كما سجل سعر علف بياض 18% عند مستوى 20000 جنيه للطن الواحد
أسعار اعلاف الدواجن اليوم
سجل سعر علف بياض 17% عند مستوى 18000 جنيه للطن الواحد
فيما سجل سعر علف بياض 16% عند مستوى 17800 جنيه للطن الواحد
كما سجل سعر علف بياض 14% عند مستوى 17700 جنيه للطن الواحد
كما سجلت أسعار جيلوتين مستورد عند مستوى 43500 جنيه للطن الواحد
فيما سجلت أسعار جيلوتين محلي عند مستوى 42300 جنيه للطن الواحد
أسعار خامات الأعلاف اليوم
وسجلت أسعار كسب عباد +36% عند مستوى 12000 جنيه للطن الواحد
بينما جاءت أسعار ردة بران محلى عند مستوى 8600 جنيه للطن الواحد
وبلغ سعر النخالة الخشنة عند مستوى 7900 جنيه للشيكارة
وسجل سعر حمل تبن القمح الجديد عند مستوى 400 جنيه