انت الان تتابع خبر أسعار الأعلاف اليوم الأحد 25 ديسمبر.. الطن محدش فاهمله حاجة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تبايأن سعار الأعلاف اليوم، الأحد الموافق 25 ديسمبر 2022، في الأسواق المحلية المصرية لسعر الطن الواحد، وذلك بالمقارنة بسعرها أمس، وسعرها نهاية الأسبوع الماضي، ويرصد موقع محتوي بلس تلك الأسعار في هذا التقرير، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار الأعلاف اليوم