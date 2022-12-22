انت الان تتابع خبر سعر الزيت اليوم الخميس 22 ديسمبر.. شوف الزجاجة بكام في التموين؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الزيت اليوم الخميس، الموافق 22 ديسمبر 2022 في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعره يوم أمس، وسعره أول أمس، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر الزيت اليوم