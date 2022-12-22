سعر كرتونة البيض اليوم في مصر.. “الطبق ولع

انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم في مصر.. “الطبق ول والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجل سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، استقرارا في السعر، مقارنة بـ أسعار البيض أمسِ، بعد التراجع بداية الأسبوع الماضي، نتيجة توفير وزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من كراتين البيض.

سعر كرتونة البيض اليوم شهد سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، استقرارا مع بداية اليوم، ومقارنة بـ أسعار البيض أمسِ، حيث سجل كرتونة البيض الأبيض اليوم 75 جنيهًا إلى 80 جنيهًا للمستهلك.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

شهد سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، نحو 75 جنيهًا في المزرعة.

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر للمستهلك اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، نحو 85 جنيهًا اليوم.

سجل البيض الأحمر في التموين اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، حوالي 70 جنيها كحد أقصى للمستهلك.

سعر البيض البلدي في السوق

سجل سعر البيض البلدي اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، في السوق 80 إلى 90 جنيهًا، ويباع في المزرعة بداية من 75 جنيهًا