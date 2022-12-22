انت الان تتابع خبر أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر.. “البلدي ولع نار” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 22 ديسمبر في مصر، وَسَط أمل كبير من المواطنين، في تراجع الأسعار كما كانت قبل مارس الماضي، وعلى الرغم من استقرار السعر اليوم مقارنة بـ أسعار الدواجن أمسِ، إلا أنها لا تزل مرتفعة.

أسعار الدواجن اليوم

“دوت الخليج ”، يستعرض في السطور التالية، أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، في مصر لدى الأسواق للمستهلك وفي سوق الجملة بالمزارع:

سجلت أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 استقرارا وَسَط ترقب وقلق من جانب المواطنين الذين يرون ارتفاع الأسعار يومًا بعد يوم، ويريدون تراجعها كما كانت قبل مارس الماضي.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

سجلت أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم في مصر اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، تباينا ملحوظًا، مقارنة بـ ، حيث بدأت الأسعار اليوم في الأسواق باستقرار في السعر للمستهلك.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

سجلت للمستهلك في الأسواق نحو 42 جنيهًا وتصل إلى 50 جنيها، اليوم الخميس 22 ديسمبر، وتباع في المزرعة بسعر 40 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو

سجلت أسعار الساسو اليوم الخميس 22 يسمبر نحو 50 جنيهًا للكيلو الواحد في المزرعة، وتبدأ من 55 جنيهًا للمستهلك حتى 65 جنيها.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

سجل كيلو الدواجن البلدي اليوم الخميس 22 ديسمبر نحو 55 جنيهًا وتصل إلى75 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الدواجن الأمهات اليوم

حقق سعر لحم أمهات الدواجن البيضاء الخميس 22 ديسمبر، مستويات بين 33 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم