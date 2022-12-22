انت الان تتابع خبر سعر الفضة اليوم الخميس 22 ديسمبر.. الجرام بقي عامل كام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استطاع سعر الفضة اليوم الخميس، الموافق 22 ديسمبر 2022 أن يحافظ على استقرار في الأسواق على خلفية الأيام الماضية، بعد تذبذبه متأثر بسعر الذهب مؤخرا، ويكون ذلك مقارنة بسعرها يوم أمس، وأيضا سعرها أول أمس، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر الفضة اليوم