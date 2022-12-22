اتفرج- انت الان تتابع خبر سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر.. “ارتفاع قياسي” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، استقرارا وحافظ على سعره المرتفع أمام الجنيه المصري، بعد ارتفاع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي، حيث كسر حاجز الـ 80 جنيهًا، ليحافظ على صدارته.

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الخميس 22 ديسمبر.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر الخميس 22 ديسمبر، ثباتًا على أسعار أمسِ، وحافظ على سعره الذي يعد الأعلى من بين العملات الأجنبية أمام العملة المصرية، حيث سجل في البنك المركزي المصري نحو 79.98 جنيه للشراء، و80.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

سجل اليوم الخميس 22 ديسمبر نحو 79.43 جنيه للشراء، و 80.68 للبيع

صرف الدينار الكويتي في البنك التجاري الدُّوَليّ

سجل اليوم الخميس 22 ديسمبر نحو 79.27 جنيه للشراء، و 80.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجل اليوم الخميس 22 ديسمبر نحو 79.48 جنيه للشراء، و 80.68 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول- مصر

سجل اليوم الخميس 22 ديسمبر نحو 79.72 جنيه للشراء، و 81.72 للبيع

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل اليوم الخميس 22 ديسمبر نحو 79.38 جنيه للشراء، و 80.68 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سجل اليوم الخميس 22 ديسمبر نحو 79.06 جنيه للشراء، و 80.82 للبيع.