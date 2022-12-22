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سعر الدقيق اليوم الخميس 22 ديسمبر.. طالع لفوق بسرعة الصاروخ

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رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الدقيق اليوم، الخميس الموافق 22 ديسمبر 2022 في الأسواق، ويكون ذلك مقارنة بأسعاره أول الشهر الحالي، وسعره نهاية الشهر الماضي، ويرصد موقع دوت الخليج  في هذت التقرير تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الدقيق اليوم

سعر طن الدقيق بروتين 24

وسجل سعر الدقيق بروتين/24 اليوم، عند مستوى 15.800 جنيه للطن الواحد

اسعار الدقيق اليوم

سعر طن الدقيق بروتين 27

سجل سعر الدقيق بروتين/27 اليوم، عند مستوى 15950 جنيه للطن الواحد

سعر طن الدقيق اليوم

سعر الردة اليوم

سجلت أسعار الردة محلي اليوم، عند مستوى 9650 جنيه للطن الواحد

سعر كيلو الدقيق الفاخر اليوم

وجاء سعر كيلو الدقيق اليوم، وسجل عند 15 جنيه للمستهلك.

تذبذب سعر الدقيق خلال الفترة الأخيرة

وجدير بالذكر إن الدقيق يعتبر من أشهر السلع الغذائية، حيث ارتع سعره اليوم بالرغم من تذبذبه خلال الفترة الماضية، وجاء ذلك وفقا لأخر التحديثات للتعاملات اليومية، ويتأثر بالعديد من العوامل التي ينتج عنها ارتفاع للأسعار أو الانخفاض أيضا.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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