اتفرج- انت الان تتابع خبر سعر الدقيق اليوم الخميس 22 ديسمبر.. طالع لفوق بسرعة الصاروخ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الدقيق اليوم، الخميس الموافق 22 ديسمبر 2022 في الأسواق، ويكون ذلك مقارنة بأسعاره أول الشهر الحالي، وسعره نهاية الشهر الماضي، ويرصد موقع دوت الخليج في هذت التقرير تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الدقيق اليوم