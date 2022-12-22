اتفرج- انت الان تتابع خبر . سعر الريال السعودي اليوم في مصر.. “المعتمرين مترقبين”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهد سعر الريال السعودي اليوم في مصر الخميس 22 ديسمبر، تباينا، في البنوك العاملة في السوق المصرية، حيث استقر السعر، على الرغم من قرار الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة، ليشهد استقرارا مقارنة بأمس.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

سعر صرف الريال السعودي سجل اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، استقرارًا أمام الجنيه المصري.

سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، استقرارًا أمام الجنيه المصري، في المصرف المركزي المصري نحو 6.53 جنيه للشراء، 6.57 للبيع ويعد سعره مرتفعا نسبيًا أمام العملة المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم بالمصري

حيث شهد سعر الريال السعودي اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022،في مصر، استقرارا بشكل كبير، خاصة وأن عملة المملكة من العملات المهمة التي يبحث عنها غالبية المصريين.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر صرف الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سجل اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، نحو 6.36 جنيه للشراء، 6.55 للبيع

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

سجل اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، نحو 6.48 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك بلوم مصر

سجل اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، نحو 6.53 جنيه للشراء، 6.55 للبيع،

سعر صرف الريال السعودي في بنك المشرق

سجل اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022،نحو 6.49 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، نحو 6.54 جنيه للشراء، 6.55 للبيع،

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022،نحو 6.52 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك البركة

سجل اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، نحو 6.37 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في المصرف المتحد

سجل اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، نحو 6.32 جنيه للشراء، 6.57 للبيع،