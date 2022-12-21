انت الان تتابع خبر سعر قنطار القطن اليوم الأربعاء 21 ديسمبر.. طالع لفوق للسما والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر قنطار القطن اليوم، الأربعاء الموافق 21 ديسمبر 2022، وذلك من خلال منظومة المزاد التي عقدت اليوم، حيث جاء سعر صنف جيزة 95 عند حوالي 6250 جنيه، فيما تراوح سعر صنف جيزة 94 ما بين 7050 جنيه إلى 7350 جنيه.

اسعار القطن اليوم في كفر الشيخ

وكشفت التجار بأن سعر قنطار جيزة 95 في محافظات الصعيد، ما بين 6200 جنيه إلى 6250 جنيه في محافظات الوجه القبلي، وتختلف الأسعار حسب زيادة الطلب العالمي على القطن، وصعوده في البورصة العالمية.

كما جاء سعر قنطار جيزة 86 من 6400 جنيه إلى 6500 جنيه في كفر الشيخ والغربية، أما صنف جيزة 96 بلغ عند نحو 8200 جنيه خلال الفترة الأخيرة، وذلك بالمقارنة بسعره يوم أمس، وسعره أول أمس.

سعر القطن اليوم في الشرقية

وتختلف أنواع القطن التي يتم زراعتها بين أنواع القطع طويل بحري جيزة 94، وزراعة قطن جيزة 97، ويختلف سعر القطن حسب جودته ونوعيته وسعره بين كل منطقة والأخرى.

فيما تعتمد منظومة تداول القطن الجديدة، على زيادة تنافسيتها عالميا، وكشف التجار بأن ارتفاع القطن بسبب صعود الدولار وارتفاع سعر فتح المزاد، المرتبط بتقييم قطن البيما الأمريكي

سعر القطن اليوم في الدقهلية

وتراوح سعر قنطار القطن في الصعيد بين 6200 جنيه إلى 6250 جنيه حاليا، ومقابل 5200 جنيه للقنطار الواحد، في أول مزاد منذ انطلاق الموسم مطلع الشهر الماضي.

أما بالنسبة لسعر قنطار القطن في الوجه البحري للأصناف الطويلة وفائقة الطول، فقد سجل في آخِر مزاد عند 8200 جنيه في أفضل الأصناف وهو جيزة 96، ويكون ذلك مقابل 6000 جنيه في المزاد الأول لجيزة 94.

بورصة القطن اليوم

وبالنسبة لسعر لقنطار قطن الوجه البحري لصنف جيزة 94، فقد سجل في أخر مزاد عند 7350 جنيه في كفر الشيخ، وسجل صنف جيزة 97 عند نحو 6400 جنيه في المنوفية، مقابل 6000 جنيه للسعر النهائي في أول مزاد.