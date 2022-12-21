انت الان تتابع خبر سعر الزيت اليوم الأربعاء 21 ديسمبر.. الطن جنن الناس معاه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباين سعر الزيت اليوم الأربعاء، الموافق 21 ديسمبر 2022 في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعره يوم أمس، وسعره أول أمس، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر الزيت اليوم